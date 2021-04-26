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Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье о повторном нарушении правил проведения митинга из-за эфира на «Эхе Москвы»

Источник: Любовь Соболь

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал юриста ФБК Любовь Соболь на 300 тысяч рублей.

Соболь признали виновной по статье о повторном нарушении правил проведения митингов (статья 20.2 часть 8 КоАП РФ). Основанием для штрафа стало ее выступление в эфире «Эха Москвы» — согласно полицейскому рапорту, она призывала «неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 21 апреля».

Адвокат Владимир Воронин заявлял, что в передаче на «Эхе Москвы» не было «ни слова от Любови [Соболь] про митинг».

21 апреля Соболь задержали за призывы к участию в митинге еще за несколько часов до самой акции. Ее отпустили только вечером, продержав несколько часов в полицейском автобусе, а затем в ОВД.

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