В работе сайтов Кремля, РЖД, ТАСС и Минюста произошел сбой

Сайты администрации президента России, «Российских железных дорог» и агентства ТАСС перестали открываться после того, как президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая.

Также перестал открываться сайт Минюста РФ — после того, как министерство объявило юридическое лицо «Медузы» «иностранным агентом».

Кроме того, перестали работать сайты уполномоченного по правам человека в России и Агентства по делам национальностей.

В прошлый раз сайт Кремля перестал открываться 10 марта после того, как Роскомнадзор сообщил, что будет замедлять на территории России скорость работы твиттера. Тогда же упали сайты правительства, премьер-министра, Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора.