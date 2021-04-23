Соучастника убийства вора в законе Япончика приговорили к 14 годам лишения свободы

Савеловский районный суд Москвы приговорил Каху Газзаева к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу об убийстве криминального авторитета .

Как сообщила пресс-служба суда, Газзаева признали виновным в убийстве, совершенном группой лиц по найму. Ему назначили 11 лет лишения свободы, а с учетом приговоров, вынесенных в отношении Газзаева в 2016 и 2018 годах, увеличили срок заключения до 14 лет.

Дело Газзаева рассматривали в особом порядке, то есть без изучения доказательств, поскольку обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение.

По версии следствия, Газзаев и другой предполагаемый участник убийства Джамбул Джанашия следили за Япончиком перед его убийством. Непосредственным исполнителем преступления, по данным СК, стал Астамур Бутба. Также соучастниками преступления стали Муртази Шадания и Нузгар Папава.

Следствие считает, что убийство Вячеслава Иванькова организовал вор в законе Илья Симония (Махо). В апреле 2020 года его заочно арестовали по обвинению в организации убийства Иванькова и объявили в международный розыск.

Конфликт между Япончиком и Махо начался в 1980-е годы, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области. Как писал «Коммерсант», они конфликтовали из-за того, что Симония был комсомольцем, что не соответствует статусу вора в законе. Следователи считают, что Махо организовал убийство Япончика после того, как его лишили статуса вора в законе. Симония договорился с грузинскими криминальными авторитетами, что они вернут ему статус, если Иванькова убьют.

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