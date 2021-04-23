Сбербанк снова объявил о выплате рекордных дивидендов по итогам года, несмотря на сокращение чистой прибыли

Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании одобрили дивиденды по итогам 2020 года в размере 422,4 миллиарда рублей. Это крупнейшая сумма для российских компаний, пишет «Коммерсант».

Дивиденды — также рекордные и для самого Сбербанка — такие же, как по итогам 2019 года, хотя в 2020-м чистая прибыль банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 10%.

На выплату дивидендов Сбербанк направил 55,9% от прибыли по МСФО, что также является рекордным показателем для российского рынка.

Контрольным пакетом акций Сбербанка владеет Минфин, поэтому половина суммы - 211,2 миллиарда рублей — поступит в Фонд национального благосостояния.

Объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2021 года составлял 13 триллионов 545 миллиардов 663 миллиона рублей.