Россияне из-за роста цен урезали траты на покупку базовых продуктов питания. Об этом говорится в исследовании «Тинькофф Data», результаты которого пересказывает «Коммерсант».

В феврале 2021 года траты на хлебобулочные изделия, морковь, апельсины и капусту упали на 40% год к году. Расходы на картофель россияне сократили на 30%, на говядину — на 25%, на муку и свинину — на 13%. Лидером по сокращению трат стали яблоки — 60%.

Единственным базовым продуктом, траты на который россияне увеличили, стал сахар (+18%).

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», назвали основной причиной сокращения трат на продукты высокую инфляцию. Издание также отмечает, что попытки сократить траты привели к росту популярности магазинов-дискаунтеров.

По данным Росстата, в феврале 2021 года рост цен на продукты, входящие в потребительскую корзину, составил 16% за год. При этом прожиточный минимум за этот же период был проиндексирован лишь на 7,5%.

На фоне сокращения доходов населения в России уже несколько лет обсуждают возможность введения продуктовых карточек для малоимущих. В феврале 2021 года над этим предложил подумать президент Владимир Путин. Согласно исследованию , положительно к этой идее относятся 54% россиян. Большинство из них мотивируют свою позицию тем, что в стране много бедных и государство должно им помогать.