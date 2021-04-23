ГИБДД подготовила поправки в правила дорожного движения. Список технических неисправностей, за которые будут штрафовать, расширят

ГИБДД разработала изменения в правила дорожного движения, которые в случае принятия могут вступить в силу в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсант», ознакомившийся с соответствующим проектом постановления правительства.

Подготовленный проект содержит новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

В частности, штрафы в 500 рублей водители будут получать за шипованные шины летом или летнюю резину зимой, а также за отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар. Водителей грузовиков предполагается штрафовать за отсутствие цепей противоскольжения.

Также нарушением станет считаться отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, если они предусмотрены производителем автомобиля, а также наличие в автомобиле «предметов, закрывающих обзор». По данным «Коммерсанта», в последнем случае речь идет о видеорегистраторах, если они мешают видеть дорогу.

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