Минэкономразвития обсуждает выдачу «золотых виз» иностранным инвесторам за вложения в размере 30 миллионов рублей

Правительство одобрило законопроект о «золотых визах» для зарубежных инвесторов, который разработало Минэкономразвития. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, передает РБК.

Законопроект упрощает условия получения вида на жительство (ВНЖ) в России для инвесторов и их родственников. Для них предлагается отменить стадию оформления разрешения на временное проживание. При этом иностранец должен выполнить условия правительства по инвестициям в экономику РФ, пишет РБК со ссылкой на текст документа.

«На сегодняшний момент мы обсуждаем объем инвестиций 30 миллионов рублей. Эти 30 миллионов инвестор должен вложить двумя путями: либо он создает компанию, и нам здесь очень важно, чтобы эти 30 млн пошли в основные фонды, создали рабочие места, либо это долгосрочные вложения в российскую недвижимость», — сказал Решетников.

По его словам, Минэкономразвития надеется, что Госдума одобрит новый механизм в осеннюю сессию, и он заработает к лету 2022 года, сказал Решетников.

Ранее Минэкономразвития предлагало включить в критерии для выдачи «золотых виз» не только инвестиции в бизнес и недвижимость, но также покупку государственных ценных бумаг.

Выдачу «золотых виз» практикуют в том числе Греция, Испания, Латвия, Португалия, Мальта. Чтобы получить вид на жительство в этих странах, иностранцам нужно купить недвижимость на сумму 250-700 тысяч евро.

В ноябре 2020 года Кипр отменил программу «золотых виз», которая пользовалась популярностью у состоятельных россиян. СМИ писали, что многие обладатели «золотых виз» причастны к коррупции и отмыванию денег.