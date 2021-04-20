Россияне разделились почти на две одинаковые группы в оценках, чем являются действия Роскомнадзора против Twitter — борьбой с экстремизмом или попыткой установить цензуру. Результаты соответствующего поступили в редакцию «Медузы».

В том, что целью действий Роскомнадзора является борьба с экстремизмом, уверены 40% респондентов. Цензурой их считают 37% опрошенных. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

При этом отношение к ситуации значительно меняется в зависимости от возраста россиян. Лишь 28% людей старше 55 лет считают происходящее цензурой, в то время как среди молодых людей в возрасте 18-24 лет этого мнения придерживаются 55%. Борьбой с экстремизмом объясняют действия РКН в этих возрастных группах 42% и 29% соответственно.

В целом 45% респондентов вообще ничего не слышали о претензиях Роскомнадзора к Twitter. Хорошо осведомлены о ситуации лишь 16%, еще 38% «что-то слышали» об этом.

Роскомнадзор замедляет скорость работы Twitter в России с 10 марта, заявляя, что соцсеть не удаляет запрещенную законодательством информацию.

Ведомство угрожало полной блокировкой соцсети на территории страны, однако в начале апреля заявило, что пока не будет делать этого — из-за того, что администрация Twitter начала выполнять требования властей. Замедлять скорость работы пока планируется как минимум до 15 мая.

Претензии РКН касаются материалов, содержащих детскую порнографию, пропаганду наркотиков и самоубийств. Помимо этого, ведомство требует от соцсети блокировать аккаунты оппозиционных СМИ и НКО, а также сообщения о протестных акциях.