Минфин предложил отложить строительство 25 мусоросжигательных заводов в России

Министерство финансов РФ предложило отложить решение о господдержке строительства 25 мусоросжигательных заводов дочерней компании «Ростеха», «РТ-Инвест», в российских регионах, пока не будут достроены и не выйдут на проектную мощность пять строящихся заводов компании в Московской области и Татарстане.

Как сообщает РБК, замглавы Минфина Ирина Окладникова 12 апреля направила письмо с такими предложениями вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая курирует вопросы охраны окружающей среды.

Компания «РТ-Инвест» просила для строительства заводов выделить государственные субсидии на 320 миллиардов рублей, а также профинансировать работу предприятий на 100 миллиардов рублей за счет договоров о предоставлении мощности ( ) и почти на 840 миллиардов рублей за счет средств экологического сбора, который производители товаров и упаковки платят за утилизацию в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).

В письме Минфина, которое изучило РБК, сказано, что заводы понесут убытки, если будет использована финансовая модель без применения средств ДПМ и экологического сбора. В представленных вариантах финансирования заводов, пишет замминистра, «отсутствует обоснование» необходимости строительства этих заводов «как таковой».

В Минфине подтвердили, что вместе с Минэкономразвития проанализировали финансовую модель нового проекта «РТ-Инвеста» и направили свою позицию в правительство. Представитель вице-премьера Абрамченко Марта Галичева сообщила, что в правительстве получили материалы от ведомств, но другие подробности не раскрыла. В «РТ-Инвест» сказали, что не знают «о процессе обсуждения проекта».

В мае 2020 года государственные корпорации «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве как минимум 25 мусоросжигательных заводов в регионах России.

В феврале 2021 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в инстаграме прокомментировала меры государственной поддержки, запрошенные «РТ-Инвестом». Она назвала заводы «платиновыми» и отметила, что их «фактически предлагается оплачивать из федерального бюджета и из тарифа для населения». В Минфине, как писал РБК, оценили меры господдержки как «беспрецедентные».

«РТ-Инвест» уже строит в Московской области четыре мусоросжигательных завода, а еще один — в Татарстане. Жители Подмосковья неоднократно протестовали из-за планов строительства заводов, считая их опасными для здоровья. «РТ-Инвест» рассчитывает запустить пять предприятий до конца 2023 года.