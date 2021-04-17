Журналистку «Важных историй» задержали во Владимире во время съемок репортажа о пытках в местных колониях

Журналистку издания «Важные истории» Катю Аренину вместе с оператором задержали во Владимире во время съемок сюжета о пытках во владимирских колониях. Об этом сообщили «Важные истории».

Поводом для задержания стала съемка режимного учреждения — здания исправительной колонии строгого режима № 3. Но съемку они вели не внутри, а снаружи.

Издание уточнило, что журналистка и оператор были задержаны во время интервью с женой заключенного, который подвергался пыткам. Женщину, дававшую интервью, также задержали.

Сейчас журналистов везут в отделение полиции на ул. Луначарского. Пока обещают «опросить и отпустить».

Обновлено. Журналистов отпустили после опроса, они провели в отделении полиции около часа.

В начале апреля «Важные истории» опубликовали материал Арениной о владимирском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В тексте говорилось, что предположительно причастные к пыткам и смертям заключенных сотрудники ФСИН получают повышения по службе.

Неделю назад ФСБ провела обыски в редакции «Важных историй» и в квартире главного редактора издания Романа Анина по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Его возбудили в 2016 году, оно касается материала Анина о яхте тогдашней жены руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Анин проходит по делу как свидетель.