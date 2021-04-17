Россия вышлет задержанного в Петербурге украинского консула

Министерство иностранных дел России решило выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого ранее задержали сотрудники ФСБ. Консул должен покинуть Россию до 22 апреля.

МИД объявил о высылке консула временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило.

С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации.

Ранее ФСБ сообщила, что 16 апреля консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан при получении от гражданина РФ «информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ». МИД Украины назвал задержание консула провокацией.

Обновлено. В ответ на высылку украинского консула из России МИД Украины вышлет старшего дипломата посольства РФ в Киеве.

Александр Сосонюк работал в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге по меньшей мере с 2012 года.

В марте отношения России и Украины обострились на фоне нарушения режима прекращения огня в Донбассе и наращивания присутствия российских войск в районе украинской границы.

Власти Украины обвинили Россию в нагнетании обстановки в регионе. Лидеры США и Германии призвали Москву отвести войска от украинской границы. Кремль заявил, что перемещение российских войск никому не угрожает.