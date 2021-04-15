Российские кондитеры предупредили о росте цен на свою продукцию из-за «катастрофически» подорожавшего сырья

Крупные российские производители кондитерских изделий предупредили о повышении цен на свою продукцию из-за подорожавшего сырья, пишет РБК.

О решении поднять отпускные цены объявили «Акульчев» (выпускает вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и другие), а также кондитерская фабрика «Победа».

Сырье для кондитеров, заявил изданию гендиректор «Акульчева» Сергей Акульчев, за последние полгода подорожало «катастрофически». По его словам, выросли цены на все основные ингредиенты, из которых состоят вафли. Так, мука, масло, яйца, джемы в среднем подорожали на 50%, сахар — на 120%.

Схожую оценку роста цен на сырье дал и гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. Глава «Победы» Виталий Муравьев, в свою очередь, сообщил, что больше всего подорожали какао-продукты, упаковка и сахар.

Подорожание сырья кондитерские фабрики связывают, в числе прочего, с резко выросшим спросом в странах Азии, в первую очередь в Китае, и с решением стран-экспортеров какао-продуктов повысить цену на свою продукцию.

Торговые сети, отметили представители кондитерских фабрик, пока готовы принять рост цен на их продукцию не более чем на 5-7%, хотя и видят, что сырье дорожает.

В Минсельхозе, в свою очередь, заявили, что не видят оснований для существенного повышения стоимости кондитерских изделий. Меры по стабилизации цен на продовольствие, которое приняло правительство, включают и «сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции», заявил изданию представитель Минсельхоза.

В России ранее ввели на сахар и подсолнечное масло, цены на которые резко выросли. В начале марта Минсельхоз объявил, что договорился с производителями о сдерживании цен на мясо птицы и яйца.

По оценкам Минэкономразвития, снижение потребительских цен в России начнется не ранее II квартала 2021 года.