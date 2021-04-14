Компания «Яндекс», проанализировав запросы пользователей, составила список бизнесов, которые чаще всего хотят открыть россияне.

В рамках исследования компания изучила все вопросы со словами «как открыть» за 2018-2020 годы и определила 150 наиболее популярных видов бизнеса. Лидерами по числу запросов оказались магазин одежды, кафе, таксопарк, пункт выдачи заказов и аптека.

Самыми популярными категориями для открытия бизнеса оказались общественное питание, транспорт и логистика. «В целом можно сказать, что большинство россиян представляют свое дело где-то в сфере услуг, производством интересуются гораздо реже», — делает вывод «Яндекс».

Компания также проанализировала интерес россиян к тем или иным бизнесам на протяжении последних десяти лет. За эти годы значительно снизилась популярность идеи открыть свою турфирму (эта идея упала с первого на десятое место списка) и парикмахерскую (с пятого на 20-е место), зато выросла популярность таксопарков.

«Яндекс» отмечает, что если самые популярные запросы одинаковы практически во всех регионах, то менее популярные бизнес-идеи могут значительно отличаться от региона к региону и быть связанными с его характерными особенностями. Так, жители Москвы чаще других хотят открыть маникюрный салон, жители Санкт-Петербурга — ларек с , жители Ставрополя и Краснодара — магазин овощей и фруктов, а жители Сочи — гостиницу.

По данным «Сбербанка», в России собственное дело имеют 2,9% процента населения. Это значение ниже среднемирового уровня.