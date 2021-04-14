Суд в Москве приговорил участника акции 23 января к двум годам колонии по обвинению в нападении на полицейского

Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы Станислава Ахмедова, участвовавшего 23 января в акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Ахмедова признали виновным в насилии в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По данным следствия, 23 января мужчина во время акции на Пушкинской площади не менее трех раз пнул полицейского в голову и туловище, после чего скрылся. ТАСС ранее сообщал, что, судя по видео с акции, протестующие повалили на землю бойца спецподразделения полиции, после чего Ахмедов дважды пнул его.

На допросе фигурант уголовного дела, как заявили в СК, полностью признал вину и раскаялся.

Как отмечает «ОВД-Инфо», суды разных городов России уже вынесли более 13 приговоров в связи с акциями протеста в поддержку Навального.