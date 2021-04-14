Прокурор попросил назначить Любови Соболь год исправительных работ по «квартирному делу»

Прокуратура требует назначить юристу Любови Соболь один год исправительных работ с удержанием 20 процентов заработной платы в доход государства, сообщает корреспондент «Медузы». Об этом представитель гособвинения заявил в Перовском суде Москвы в ходе прений по делу о нарушении неприкосновенности жилища.

Прокурор заявил, что считает смягчающим обстоятельством наличие у Любови Соболь малолетнего ребенка, а отягчающим обстоятельством — то, что преступление совершено «в составе группы лиц по предварительному сговору».

«Квартирное дело» против Любови Соболь возбудили после того, как 21 декабря 2020 года она приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — ранее этот человек в телефонном разговоре с Алексеем Навальным фактически подтвердил, что политика пытались отравить боевым ядом из группы «Новичок».

Потерпевшей стороной по делу выступает теща сотрудника ФСБ Галина Субботина. Она утверждает, что Соболь оттолкнула ее и ворвалась в квартиру. Сам Кудрявцев не проходит по делу ни свидетелем, ни потерпевшим, поскольку следствию не удалось установить его местоположение.