Российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи в США

Российский онлайн-магазин Wildberries объявил о начале работы в США.

Как говорится в сообщении компании, США станут 14-й страной, где она будет вести свою деятельность. Оформить заказ американские покупатели смогут на английском или русском языках, а доставку будут осуществлять логистические партнеры.

В январе 2020 года Wildberries впервые открылся в Европе — в Польше. Год спустя магазин запустил продажи в Германии, Франции, Италии и Испании.

По оценке самого Wildberries, общий оборот компании в 2020 году составил 437 миллиардов рублей, что вдвое выше, чем годом ранее.

В новом ежегодном списке миллиардеров Forbes основательница Wildberries Татьяна Бакальчук оказалась на 164-м месте с состоянием в 13 миллиардов долларов. Годом ранее активы Бакальчук оценивались в 1 миллиард долларов, и в списке богатейших людей мира она занимала 1990-е место.

Читайте также

Разработчики крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries сообщили о массовых увольнениях и задержках зарплат. Компания это отрицает

Читайте также

Разработчики крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries сообщили о массовых увольнениях и задержках зарплат. Компания это отрицает