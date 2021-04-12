Правительство пообещало добавить шесть «суперсервисов» на Госуслуги до конца года

Правительство России планирует добавить шесть новых «суперсервисов» на портал Госуслуг в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлене вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Предполагается, что в рамках этих сервисов вскоре через Госуслуги можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД, а также оформлять необходимые документы при рождении ребенка или смерти родственника.

Помимо этого на портале появятся сервисы, «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Мое здоровье онлайн».

В 2020 году на Госуслугах появились семь «суперсервисов». Среди них — возможность подать заявление на поступление в вуз и оформить пособия по безработице, а также онлайн-помощь при инвалидности.