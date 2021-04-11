Мэр Москвы пообещал, что вторая волна реновации будет «еще круче и больше, чем первая»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации жилья, в рамках которой сносят старые дома, а их жителей переселяют в новое жилье, «будет еще круче и больше, чем первая».

«Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна», — пояснил Собянин в эфире «России 1» (цитата по РИА Новости).

Конкретные сроки начала второй волны программы реновации мэр Москвы не назвал, сообщив лишь, что большинство зданий, для переселяемых в рамках первой волны уже либо строятся, либо находятся в стадии проектирования.

В феврале заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев говорил, что вторая волна реновации начнется в 2021 году, но тоже не называл точных сроков.

Мэрия Москвы запустила программу реновации в 2017 году. В рамках проекта, заявляли власти, предполагается сносить старые, в первую очередь пятиэтажные, дома типовых проектов, а их жителей переселять в новые квартиры. Программа вызвала многочисленные споры, в частности, о принципе отбора домов, которые предполагается снести, и о прозрачности процедуры голосования жильцов, по результатам которой дом вносился или не вносился в список на снос.

Весной 2020 года из-за пандемии коронавируса в Москве на несколько недель были приостановлены строительные работы на всех объектах, кроме критически важных для инфраструктуры города. Первыми — в начале мая — возобновились стройки городских объектов, в том числе в рамках реновации.