Эксперту «Голоса» начали угрожать из-за статьи о зарплате главы избиркома Ямала. Он переехал в другой город, но угрозы продолжились

Эксперт движения наблюдателей «Голос» Василий Вайсенберг рассказал об угрозах, которые начали поступать ему после статьи о председателе избиркома Ямало-Ненецкого автономного округа. Из опасений за безопасность своей семьи Вайсенберг переехал в другой город, но вскоре продолжил получать угрозы и там.

Впервые эксперт сообщил об угрозах 25 марта. По его словам, его жене позвонил неизвестный мужчина и потребовал «удалить со всех ресурсов» статью про главу избиркома Ямала Андрея Гиберта и принести публичные извинения. Звонивший сказал, что ему «не хочется, чтобы [сын Вайсенберга] Миша упал с самоката в следующий раз».

Так как в тот день сын Вайсенберга поехал в школу на самокате, эксперт и его жена сделали вывод, что за ними следят. Из опасений за свою безопасность 30 марта они переехали в Нижний Новгород — при этом, по словам Вайсенберга, они приняли «разумные меры безопасности» — в частности, сменили телефоны и сим-карты, а на новом месте жительства выходили в интернет только через VPN.

10 апреля Вайсенберг сообщил, что, несмотря на то что семья «лишний раз не афишировала» свой переезд, угрозы стали поступать вновь. Неизвестные оставили у него перед дверью новой квартиры две гвоздики и прикрепили к ней табличку с надписью «Глупо! На самокате далеко не уедешь».

Заметка Вайсенберга «Зарплата главы избиркома Ямала больше, чем у губернатора» была опубликована на сайте «Голоса» 18 марта. В ней рассказывалось, что в 2019 году глава регионального избиркома Андрей Гиберт получил около 33 миллионов рублей, что в несколько раз превышает доходы его коллег в других регионах и на три миллиона больше, чем у главы региона Дмитрия Артюхова. При этом, подчеркивал Вайсенберг, в 2019 году в ЯНАО не было никаких федеральных или региональных кампаний.