Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции. Одна туристка погибла, еще 26 человек пострадали
Источник: Генконсульство РФ в Анталье
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Анталье.
Инцидент произошел утром 10 апреля на трассе Конья — Аскарай. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге, из-за чего автобус съехал в кювет и перевернулся.
В результате инцидента одна россиянка погибла, еще 26 человек получили ранения.
Всего в автобусе находились 32 туриста, которые прилетели в Анталью по путевкам «Пегас туристик», и направлялись в Каппадокию.