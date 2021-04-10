Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции. Одна туристка погибла, еще 26 человек пострадали

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Анталье.

Инцидент произошел утром 10 апреля на трассе Конья — Аскарай. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге, из-за чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

В результате инцидента одна россиянка погибла, еще 26 человек получили ранения.

Всего в автобусе находились 32 туриста, которые прилетели в Анталью по путевкам «Пегас туристик», и направлялись в Каппадокию.