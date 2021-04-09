Nike урегулировала спор с создателями «сатанинских кроссовок». Покупателям предложат вернуть деньги за обувь (но вряд ли они согласятся)

Производитель спортивных товаров Nike и креативная компания MSCHF заключили соглашение по иску о кроссовках Satan Shoes, которые являются модифицированной версией кроссовок Nike Air Max 97. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявления обеих компаний.

В Nike заявили, что в рамках соглашения MSCHF согласилась выкупить назад все распроданные кроссовки Satan Shoes. Покупателям предложат вернуть их полную стоимость — 1018 долларов.

Неизвестно, сколько покупателей захотят вернуть «сатанинские кроссовки», стоимость которых только выросла из-за скандала вокруг них, отмечает The Verge.

«Покупатели, которые предпочтут не возвращать свою обувь и позже столкнутся с дефектом продукта или проблемой, связанной со здоровьем, должны обращаться в MSCHF, а не в Nike», — подчеркнули в Nike.

В MSCHF заявили, что довольны условиями, на которых был урегулирован иск. В компании добавили, что намерены оставить себе последнюю, 666-ю пару «сатанинских кроссовок», которая так и не была продана.

Satan Shoes — черно-красные кроссовки с подвеской в виде пентаграммы и надписью «LUKE 10:18» (это отсылка к отрывку Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»). В подошве каждой пары есть пузырек воздуха, заполненный человеческой кровью, смешанной с красными чернилами.

Кроссовки создала MSCHF вместе с рэпером Lil Nas X. Их продажа началась 29 марта. В тот же день Nike объявила, что не связана с выпуском Satan Shoes и подала в суд на MSCHF, обвинив компанию в нарушении прав на товарный знак.

Nike добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок». Но в MSCHF заявили, что вся партия уже была раскуплена — меньше чем за минуту после старта продаж. Последнюю, 666-ю пару создатели хотели разыграть, но остановили розыгрыш после претензий со стороны Nike.

Некоторые пары Satan Shoes начали перепродавать на eBay. За них просят от двух до 15 тысяч долларов.