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Nike урегулировала спор с создателями «сатанинских кроссовок». Покупателям предложат вернуть деньги за обувь (но вряд ли они согласятся)
Источник: The Verge

Производитель спортивных товаров Nike и креативная компания MSCHF заключили соглашение по иску о кроссовках Satan Shoes, которые являются модифицированной версией кроссовок Nike Air Max 97. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявления обеих компаний.

В Nike заявили, что в рамках соглашения MSCHF согласилась выкупить назад все распроданные кроссовки Satan Shoes. Покупателям предложат вернуть их полную стоимость — 1018 долларов.

Неизвестно, сколько покупателей захотят вернуть «сатанинские кроссовки», стоимость которых только выросла из-за скандала вокруг них, отмечает The Verge.

«Покупатели, которые предпочтут не возвращать свою обувь и позже столкнутся с дефектом продукта или проблемой, связанной со здоровьем, должны обращаться в MSCHF, а не в Nike», — подчеркнули в Nike.

В MSCHF заявили, что довольны условиями, на которых был урегулирован иск. В компании добавили, что намерены оставить себе последнюю, 666-ю пару «сатанинских кроссовок», которая так и не была продана.

Satan Shoes — черно-красные кроссовки с подвеской в виде пентаграммы и надписью «LUKE 10:18» (это отсылка к отрывку Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»). В подошве каждой пары есть пузырек воздуха, заполненный человеческой кровью, смешанной с красными чернилами.

Кроссовки создала MSCHF вместе с рэпером Lil Nas X. Их продажа началась 29 марта. В тот же день Nike объявила, что не связана с выпуском Satan Shoes и подала в суд на MSCHF, обвинив компанию в нарушении прав на товарный знак.

Nike добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок». Но в MSCHF заявили, что вся партия уже была раскуплена — меньше чем за минуту после старта продаж. Последнюю, 666-ю пару создатели хотели разыграть, но остановили розыгрыш после претензий со стороны Nike.

Некоторые пары Satan Shoes начали перепродавать на eBay. За них просят от двух до 15 тысяч долларов.

История Satan Shoes

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