«Коммерсант» рассказал о сбоях у крупных операторов из-за оборудования для «суверенного Рунета»

Крупные федеральные и региональные операторы начали сталкиваться с системными сбоями из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном Рунете». Об этом сообщает «Коммерсант».

В частности, такой сбой произошел в марте у регионального оператора , рассказал источник «Коммерсанта». По его словам, чтобы восстановить работу сети, специалисты «Обит» исключили используемые Роскомнадзором системы DPI из схемы прохождения трафика.

В Роскомнадзоре подтвердили инцидент в «Обит» и заявили, что спустя три часа работа систем DPI возобновилась в штатном режиме. В ведомстве добавили, что самовольное изменение параметров подобного оборудования квалифицируется как нарушение закона и предусматривает штраф до миллиона рублей.

Источник «Коммерсанта» в одном из крупных операторов связи заявили, что в марте все операторы испытывали трудности из-за оборудования DPI. В частности, с этим был связан сбой в работе Facebook, Instagram и Whatsapp, утверждают собеседники издания.

По словам экспертов, сбои операторов, которые были зафиксированы в марте, стали первыми масштабными происшествиями в рамках исполнения закона о «суверенном Рунете», пишет «Коммерсант».

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России, заявив, что соцсеть удаляет не все сообщения, содержащие незаконную информацию. После этого на несколько часов перестали открываться сайты многих российских федеральных ведомств. Роскомнадзор заявил, что это не связано с его действиями; официальной причиной был назван сбой в работе «Ростелекома».