Московскому таксисту дали два года колонии по делу об акции 23 января. Его обвиняли в том, что он бросил металлическое ограждение в сторону росгвардейца

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима таксиста Валерия Евсина по обвинению в применении насилия к представителю власти на 23 января.

Прокуратура требовала назначить обвиняемому три года колонии.

Евсина обвиняли в том, что он кинул металлическое ограждение в сторону росгвардейца. Дело рассматривалось в особом порядке, так как Евсин признал вину. Свои действия он объяснял сильными эмоциями, которые он испытал из-за незаконного, по его мнению, задержания подростка.

Евсин впервые был задержан 26 января и допрошен как свидетель. Два дня спустя его оштрафовали на 15 тысяч рублей по административной статье об участии в акции, создавшей помехи движению.

После акций в поддержку Навального, которые проходили 23 и 31 января и 2 февраля, в общей сложности по всей России возбудили более 90 уголовных дел. Помимо статьи о применеении насилия к представителю власти, дела заводили по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, перекрытии дорог и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

5 апреля в Санкт-Петербурге суд приговорил к условным срокам двух местных жителей, обвинявшихся в применении насилия к силовикам. Глава СК Александр Бастрыкин счел приговоры излишне «лояльными» и поручил провести их проверку.