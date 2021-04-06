Верховный суд предложил запретить закрывать дела о побоях по примирению сторон

В порядке частного обвинения, согласно УПК РФ, сейчас рассматривают только дела о причинении легкого вреда здоровью, побоях и клевете. В этом случае, как пишет РБК, потерпевший должен сам собирать доказательства и лично либо через представителя поддерживать обвинение в суде. При этом, если потерпевший откажется от заявления или не придет в суд без уважительной причины, то дело закроют. Дело, рассматриваемое в порядке частного обвинения, может быть закрыто по примирению сторон.

Если эти дела переведут в область частно-публичного обвинения, то доказывать вину будут должны в том числе правоохранительные органы, а стадия предварительного дознания станет обязательной. В суде обвинение представляет государственный обвинитель, а доказательства собирают правоохранительные органы. Такие дела нельзя прекратить в связи с примирением сторон.