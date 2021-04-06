Верховный суд предложил запретить закрывать дела о побоях по примирению сторон

Пленум Верховного суда РФ утвердил законопроект о замене вида уголовного преследования за преступления, касающиеся домашнего насилия и клеветы. Пленум постановил внести документ на рассмотрение Госдумы, пишут «Коммерсант» и РБК.
Авторы законопроекта предложили изменить Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы дела по статьям о причинении легкого вреда здоровью, побоях и клевете, которые сейчас рассматривают в порядке частного обвинения, в дальнейшем рассматривали в порядке частно-публичного обвинения.
В порядке частного обвинения, согласно УПК РФ, сейчас рассматривают только дела о причинении легкого вреда здоровью, побоях и клевете. В этом случае, как пишет РБК, потерпевший должен сам собирать доказательства и лично либо через представителя поддерживать обвинение в суде. При этом, если потерпевший откажется от заявления или не придет в суд без уважительной причины, то дело закроют. Дело, рассматриваемое в порядке частного обвинения, может быть закрыто по примирению сторон.
Если эти дела переведут в область частно-публичного обвинения, то доказывать вину будут должны в том числе правоохранительные органы, а стадия предварительного дознания станет обязательной. В суде обвинение представляет государственный обвинитель, а доказательства собирают правоохранительные органы. Такие дела нельзя прекратить в связи с примирением сторон.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что при частном порядке уголовного преследования доказывание вины и прекращение дела по примирению сторон полностью зависят от позиции и активности потерпевшего при минимальном вмешательстве государства. Кроме того, при примирении сторон на потерпевшего могут возложить возмещение части судебных издержек, отмечает «Коммерсант».
«Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью являются типичными и наиболее распространенными проявлениями семейно-бытового насилия, предупреждение которого требует активного участия государства, что невозможно обеспечить в рамках частного порядка уголовного преследования», — резюмируют в Верховном суде.
По данным Верховного суда РФ, в 2020 году по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью осудили 1616 человек, а по статье о побоях — 1629 человек. В то же время в связи с примирением сторон суды прекратили уголовные дела в отношении 1519 и 1355 человек соответственно.