В Москве расширили зону платной парковки и изменили тарифы на стоянку на некоторых улицах

С 5 апреля в Москве появились новые места, где за парковку придется платить, объявил городской департамент транспорта.

«Изменения затрагивают те улицы, где расположены объекты притяжения автомобилистов из области и других районов Москвы — торговые и офисные центры, парки, магазины и другие точки притяжения, и местным жителям не остается места для парковки рядом с домом», — сообщается на сайте департамента. Список улиц, где введена платная парковка, обсуждался с советами муниципальных депутатов.

Местные жители могут получить резидентное разрешение, стоимость которого — 3 тысячи рублей в год за круглосуточную парковку — не менялась с 2012 года, подчеркивает департамент транспорта.

Список улиц, на которых появилась платная парковка, представлен на сайте департамента транспорта.

Также с 5 апреля меняются тарифы на парковку на некоторых улицах, где уже действует платная стоянка. На тех участках, где постоянно занято 96% мест вводится дифференцированный тариф — 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей — в ночное время. Такой тариф также предполагает платную парковку в воскресенье. Парковочных мест с загрузкой более 96% в городе около 10%, сообщает департамент транспорта.

Одновременно на участках с низкой загрузкой парковки тарифы снижены. Например, на 2-м и 4-м Самотечных переулках, Средней Переяславской улице и Дербеневской набережной.

Проверить, изменился ли тариф на парковку на той или иной улице, можно здесь.

Платные парковки в Москве существуют с 2012 года. Повышенные тарифы (380 рублей в час в днем и 200 рублей в час ночью) были введены на некоторых улицах в центре города в конце 2018 года. Тогда же время бесплатной парковки по всему городу сократили с 15 до 5 минут (за это время нужно успеть оплатить парковку).