Бывшего патрульного, стрелявшего по полицейским в московском метро, приговорили к 19 годам лишения свободы

18 сентября 2019 года Алексей Смирнов на станции «Рязанский проспект» открыл стрельбу по сотрудникам управления собственной безопасности МВД, после того как они попытались задержать его по обвинению в вымогательстве взятки 2000 рублей у мигранта.

В результате стрельбы погиб 39-летний полицейский Максим Веялко. Его напарник, 41-летний Алексей Лимонов, получил тяжелые ранения. Еще один полицейский, участвовавший в задержании, убежал.

Смирнова обвинили в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и в получении взятки.