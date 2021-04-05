Бывшего патрульного, стрелявшего по полицейским в московском метро, приговорили к 19 годам лишения свободы

Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего сотрудника патрульно-постовой службы Алексея Смирнова, который в сентябре 2019 года убил одного полицейского и ранил другого на станции московского метро «Рязанский проспект». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда.
18 сентября 2019 года Алексей Смирнов на станции «Рязанский проспект» открыл стрельбу по сотрудникам управления собственной безопасности МВД, после того как они попытались задержать его по обвинению в вымогательстве взятки 2000 рублей у мигранта.
В результате стрельбы погиб 39-летний полицейский Максим Веялко. Его напарник, 41-летний Алексей Лимонов, получил тяжелые ранения. Еще один полицейский, участвовавший в задержании, убежал.
Смирнова обвинили в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и в получении взятки.
По решению суда, Смирнов проведет девять лет в тюрьме, затем еще 10 лет — в колонии строгого режима. Также его лишили специального звания старшего прапорщика полиции, пишет ТАСС.
Суд частично удовлетворил иски потерпевших — родственников убитого оперативника Максима Веялко. Суд обязал Смирнова выплатить сыну погибшего один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, вдове, матери и отцу — по 700 тысяч рублей, брату — 400 тысяч рублей.
11 февраля присяжные признали Смирнова виновным в посягательстве на жизнь полицейских, но посчитали, что он достоин снисхождения. Таким образом, обвиняемого не могли приговорить к пожизненному заключению. Также присяжные посчитали недоказанной вину Смирнова в деле о вымогательстве двух взяток у иностранцев, поэтому суд оправдал его по этим эпизодам.