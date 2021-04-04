В Дагестане остановили колонну всадников из Чечни, ехавших на могилу чеченского полководца. Полиция сочла это несогласованной акцией

3 апреля в Новолакском районе Дагестана полицейские остановили 29 жителей Чечни на лошадях, которые направлялись к могиле чеченского полководца XIX века в селении Ярык-Су. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе администрации Новолакского района.

Ранее в соцсетях распространилось видео с группой всадников с чеченскими флагами. Один из них, подъехав к группе мужчин, спрашивает, какую должность занимает один из них. Услышав ответ, громко говорит: «Начальник уголовного розыска, занимайся незаконными действиями, деяниями, совершенными против закона! Согласовывать будет глава администрации вот этого района! Если бы ты был главой администрации района, я бы тебя понял».

В разговоре с РИА Новости представитель администрации Новолакского района заявил, что конный поход не был согласован ни с районной администрацией, ни с полицией. «Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись», — рассказал собеседник РИА Новости. Он добавил, что конфликтов между всадниками и полицейскими не было.

Источник «Интерфакса» пояснил, что жители Чечни ежегодно посещают могилу Беноевского за 10 дней до начала священного месяца Рамадан. «На этот раз жителям Чечни тоже не отказали посетить могилу своего земляка. Их лишь попросили сделать это по несколько человек, а не огромной толпой», — пояснил источник.

«Кавказский узел» отмечает, что инцидент произошел на землях бывшего Ауховского района, где жили чеченцы-ауховцы. В 1944 году их выселили, а район переименовали, уменьшили и заселили туда представителей других народов. С конца 1980-х годов чеченцы Дагестана добиваются восстановления Ауховского района в его прежних границах и переселения из него лакцев и аварцев.

Источник издания «Подъем» в МВД Дагестана заявил, что конный поход не был связан с территориальными спорами.