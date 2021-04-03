Ведущая ютьюб-шоу «Медузы» Катерина Гордеева получила премию GQ Super Women

Ведущая ютьюб-шоу «Медузы» «Скажи Гордеевой» Катерина Гордеева получила премию GQ Super Women, которую вручает мужской журнал GQ.

Гордееву отметили в номинации «Медиа». «Все мы смотрели интервью Катерины с самыми прекрасными, неожиданными и очень важными героинями нашего времени», — сказано в заявлении на сайте GQ.

«Журналистика в России не сдается, а совсем даже наоборот, — написала Гордеева в фейсбуке после награждения. — Рада быть частью этого захватывающего процесса».

Катерина Гордеева — бывший специальный корреспондент «Медузы», режиссер документальных фильмов, писательница. Ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой» стартовало в сентябре 2020 года.

В 2015 году Даниил Туровский, на тот момент специальный корреспондент «Медузы», получил премию журнала GQ в номинации «Журналист года».