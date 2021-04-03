Умер тренер по легкой атлетике Евгений Загорулько. Он воспитал четырех олимпийских чемпионов

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько умер в возрасте 78 лет. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Антон Назаров.

Всероссийская федерация легкой атлетики

Ранее у Загорулько диагностировали онкологическое заболевание, в апреле у него обнаружили коронавирус.

Евгений Загорулько начал тренерскую карьеру в 1967 году. Он специализировался на прыжках в высоту. Под его руководством олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Также он воспитал несколько чемпионов мира и Европы, среди них Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.