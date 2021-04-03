Фигурант дела «Сети» Максим Иванкин перестал выходить на связь из колонии. Его могли отправить в штрафной изолятор

Фигурант Максим Иванкин перестал выходить на связь из исправительной колонии № 9 в Чувашии, где он отбывает 13-летний срок заключения. С ним нет связи четвертый день, сообщила 3 апреля в фейсбуке его жена Анна Шалункина.

«В последнее время он не чувствовал себя в безопасности в ИК-9 Чувашии, потому мы условились, что если он не звонит три дня, надо начинать бить тревогу», — рассказала Шалункина. Она отметила, что помимо Иванкина некоторые другие заключенные колонии также не звонили домой, «что наводит на мысль, что в ИК-9 что-то произошло».

В дежурной части колонии № 9 сообщили Шалункиной, что ее мужа «за нарушение распорядка» отправили в штрафной изолятор на 10 суток.

В марте адвокат Константин Карташов, представляющий интересы Иванкина, сообщил «Новой газете», что сотрудники силовых органов оказывали давление на его подзащитного, чтобы получить признательные показания о соучастии в убийстве 19-летней Екатерины Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева.

«Они (силовики) стали запугивать его, намекали на физическую расправу. С их слов, это будет выглядеть как суицид, а поскольку он состоит на учете в СИЗО-1 как склонный к суициду, другие версии произошедшего рассматриваться не будут», — говорил Карташов.

В феврале 2020 года семеро фигурантов дела «Сети» из Пензы получили от шести до 18 лет колонии. После приговора их знакомый Алексей Полтавец рассказал «Медузе», что вместе с одним из осужденных Максимом Иванкиным в 2017 году убил их общих знакомых, Екатерину Левченко и Артема Дорофеева. В марте останки Левченко нашли в лесу в Рязанской области, недалеко от места убийства Дорофеева.