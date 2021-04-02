В России с начала пандемии, по данным Росстата, умерли больше 220 тысяч человек с коронавирусом. По данным оперативного штаба, меньше 100 тысяч

В России за весь 2020 год и первые два месяца 2021 года умерли 223 905 россиян с COVID-19, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Росстата.

Коронавирус стал основной причиной смерти в 122 180 случаях, еще в 24 656 случаях вирус также предполагался как основная причина смерти, но для подтверждения этого нужны дополнительные исследования.

Коронавирус признали сопутствующим заболеванием в 17 866 случаях, а еще в 59 203 случаях вирус не повлиял на наступление смерти.

В феврале 2021 года, пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата, в России умерли 24 369 человек с COVID-19. По сравнению с январем, когда умерли 37 878 человек с коронавирусом, смертность от COVID-19 сократилась на 35,7%.

По данным федерального оперативного штаба по коронавирусу, в России по состоянию на утро 2 апреля от COVID-19 умерли 99 633 человека.

Как объясняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в ежедневную статистику оперштаба попадают лишь смерти людей, у которых коронавирус подтвердил ПЦР-тест. В статистику Росстата же попадают все случаи, в которых коронавирус определили по результатам вскрытия как основную или сопутствующую причину смерти.

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