В Махачкале задержан бывший полицейский Ибрагим Гаджиев, автомобиль которого с вечера 1 апреля блокировали сотрудники полиции около здания Кировского районного суда.

Гаджиева 31 марта задержали в его доме в Махачкале и увезли для допроса в качестве свидетеля по делу . Как заявила «Черновику» адвокат Сапият Магомедова, Гаджиева привезли в Кировский РОВД, где пытали. Следы пыток, по ее словам, зафиксировали врачи скорой помощи и представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Вечером 1 апреля Гаджиев был доставлен в Кировский районный суд — на него составили административный протокол о неповиновении сотруднику полиции. Суд не нашел в действиях Гаджиева правонарушения.

После заседания Гаджиев сел в машину своего родственника, однако отъехать от суда ему не дали, пишет «Кавказский узел». Автомобиль заблокировали сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские требовали, чтобы Гаджиев поехал с ними на новый допрос, но он отказывался. В итоге автомобиль в полицейском оцеплении простоял на площади перед судом почти сутки. Днем 2 апреля вокруг машины натянули мешковину, чтобы скрыть происходящее.

К вечеру Гаджиева все же увезли от суда. По данным «Черновика», он задержан как подозреваемый по уголовному делу, подробности которого пока не уточняются.