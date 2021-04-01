В Госдуме предложили установить судебные запреты на киберсталкинг

Депутат Госдумы Сергей Боярский предложил принять законопроект, вводящий в России институт судебного запрета на киберсталкинг — преследование людей в интернете, пишет «Коммерсант».

Согласно его инициативе, случаи киберсталкинга должны рассматриваться как гражданские иски, по итогам которых судья может наложить на преследователя временный запрет на пользование социальными сетями, мессенджерами и интернетом в целом. В случае повторного нарушения наказание может быть ужесточено: от штрафа и принудительных работ до «хотя бы условного» лишения свободы, считает Боярский.

Юрист-эксперт по делам, связанным с семейно-бытовым насилием, Ольга Киселева согласилась с необходимостью судебной защиты от онлайн-насилия. «В КоАП есть ответственность за оскорбление, в УК — статьи о нарушении неприкосновенности частной жизни и переписки. Однако эти нормы не учитывают специфики ситуации и того факта, что граница между онлайн- и офлайн-насилием легко стирается. Еще в УПК есть норма о запрете совершения определенных действий, но на практике она в данных случаях не применяется следователями», — рассказала она.

В свою очередь депутат Госдумы Оксана Пушкина напомнила, что разработала законопроект о профилактике семейно-бытового насилия: «Там подробно прописаны и понятие преследования, в том числе онлайн, и возможные санкции. Чем быстрее мы его примем, тем качественнее и системнее будут защищены жертвы».