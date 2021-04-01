«У индустрии не было еще подобного опыта». Samsung объяснил, зачем устанавливает в России приложения, которые нельзя удалить

Компания Samsung заявила, что добавила в обновление своей операционной системы неудаляемые приложения «Яндекса» из опасений нарушить российское законодательство. Комментарий пресс-службы Samsung опубликовал «Коммерсант».

Требования вступившего в силу закона — уникальные для российского рынка, у индустрии не было еще подобного опыта, в процессе подготовки к его исполнению мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме «удаляемых» с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства.

В конце марта от пользователей Samsung стали поступать жалобы на то, что после обновления операционной системы у них в смартфонах появились приложения «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. В компании обосновали это требованием об обязательной предустановке российских приложений на телефоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры, которое вступило в силу с 1 апреля.

Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян раскритиковал решение Samsung, отметив, что в законе «нет требования о неудаляемости» приложений. Это же подтвердил заместитель главы Минцифры Максим Паршин.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения должен был вступить в силу еще 1 июля 2020 года, но этот срок дважды переносили. В конце 2020 года правительство РФ утвердило список отечественных приложений для обязательной предустановки. В него вошли 16 российских программ, в том числе приложения «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского».

Вступивший в силу закон неофициально называли «законом против Apple». СМИ сообщали, что на совещаниях с российскими чиновниками представители корпорации выступали против закона и обещали в случае его принятия «пересмотреть свою бизнес-модель в России». Но в середине марта стало известно, что Apple согласилась его исполнять.

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