Служебный автомобиль Дмитрия Пескова попал в ДТП

Автомобиль Genesis, закрепленный за пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, попал в ДТП.

Самого Пескова в автомобиле в момент аварии не было, водитель не пострадал, «но самой машине причинен урон», сообщила «Интерфаксу» представитель Управления делами президента Елена Крылова.

«Все целы, меня в ней не было», — прокомментировал сообщение о ДТП со служебным автомобилем сам Песков.

По данным РБК, автомобиль, закрепленный за Песковым, столкнулся с такси днем 31 марта в районе Волгоградского проспекта. По словам источника издания, автомобиль ехал из автосервиса в сторону центра с включенным спецсигналом. У машины, которая возит пресс-секретаря президента, повреждены ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь, сообщил собеседник издания. Какие повреждения получил второй автомобиль, не уточняется.

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