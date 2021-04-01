Семья Владимира Барданова, устроившего перестрелку в Подмосковье, подаст гражданский иск из-за действий Росгвардии при штурме его дома

Семья Владимира Барданова, который с сотрудниками правоохранительных органов в своем коттедже в подмосковном поселке Вешки, подаст гражданский иск из-за действий сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на адвоката Арслана Акавова.

По словам адвоката, семья хочет получить компенсацию, если окажется, что действия силовиков, в результате которых дом получил повреждения, были чрезмерными.

У семьи очень смешанное отношение, потому что, откровенно говоря, в доме устроили погром. Даже в тех комнатах, которые не были им [Владимиром Бардановым] задействованы. Там разнесли весь дом — Росгвардия, которая заходила туда со штурмом. Когда они штурмовали здание, они там разнесли все, что было можно и нельзя. Начиная от платяных шкафов, заканчивая какими-то предметами гардероба, кухонной утварью и прочим-прочим. Семья в шоке от подобного проявления непрофессионализма.

При этом адвокат подчеркнул, что никто из членов семьи не оправдывает действия Барданова.

Осада дома, в котором укрывался Барданов, продолжалась более девяти часов. Сотрудники правоохранительных органов не предпринимали попыток активного штурма — противостояние завершилось, когда в доме начался пожар и Барданов погиб в огне. Тушение пожара началось только после того, как он перестал стрелять.