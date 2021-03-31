В Курганской области прокуратура начала проверку после жалоб на реставрацию военного мемориала. Местные жители сравнили результат со «сборищем покемонов»

В городе Катайск Курганской области прокуратура начала проверку в отношении органов местного самоуправления после жалоб местных жителей на плохую реставрацию мемориала, посвященного гражданской войне 1918-1920 годов.

Фотографии отреставрированного мемориала появились в сообществе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте» 27 марта. На них видно, что после реставрации изображенные на барельефе силуэты воинов стали выглядеть по-другому.

В комментариях к посту жители сравнивали барельеф с памятником Аленке в Нововоронеже, выражали мнение, что приемщик работы «был без глаз», и предполагали, что через какое-то время памятник «превратится в сборище покемонов».

В администрации Катайска также прокомментировали пост, заявив, что ремонт памятника проводится ежегодно и что в бюджете на 2021 год предусмотрены средства на восстановительные работы, которые начнутся «с наступлением устойчивой теплой погоды». Претензии по существу там не прокомментировали.

В рамках проверки прокуратура выяснит, соблюдалось ли при реставрации законодательство по сохранению объектов культурного наследия и увековечивания памяти погибших.