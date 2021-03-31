Минкульт разрешил показать полную версию фильма «Супернова». Ранее российский прокатчик вырезал из картины гей-сцену

Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение полной версии драмы о двух геях «Супернова». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе компании World Pictures, выпустившей фильм в российский прокат.

Прокат начнется с 8 апреля. В World Pictures предложили «всем кинотеатрам взять фильм в прокат с этой даты».

По реакции кинотеатров и зрителя станет понятно, насколько этот фильм востребован в России. Насколько нам известно, многие ожидали выхода этой версии фильма.

Фильм «Супернова» рассказывает о жизни гей-пары, в которой один из партнеров теряет память из-за деменции. Из российской версии картины был вырезан трехминутный эпизод, в котором мужчины пытаются заняться сексом.

Минкульт заявил, что изначально поступившая в ведомство версия картины уже была сокращена прокатчиком, заявило ведомство. Режиссер фильма Гарри Маккуин обвинил прокатчика в цензуре.

Компания World Pictures в ответ на критику заявила, что смысл фильма не в проблемах ЛГБТ, а «в любви, в поддержке, в боли утраты близкого человека, в спасении и в свободе выбора». Позднее World Pictures запросила у Минкульта прокатное удостоверение на полную версию фильма.

В 2019 году в российском прокате цензуре подвергли фильм «Рокетмен», снятый по мотивам биографии певца Элтона Джона. Из него вырезали сцену однополого секса и финальные титры, в которых говорилось, что певец живет в браке с мужчиной. Создатели фильма и сам Элтон Джон раскритиковали это решение.

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