В Калининграде суд признал виновными в оскорблении чувств верующих двух военнослужащих, помывших обувь святой водой в часовне. Их оштрафовали

Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал двух военнослужащих, помывших обувь святой водой из источника в часовне в центре Калининграда. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова виновными по уголовной статье об оскорблении чувств верующих. Они получили штрафы в размере 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Сайханов признал вину, а Магомедов отказался. Он заявил, что не знал, что вода считается святой, и что, помыв в ней обувь, не хотел никого оскорбить.

Уроженцы Дагестана Магомедов и Сайханов помыли ноги святой водой из часовни в сентябре 2020 года. Свои действия они снимали на видео, которое позже выложили на ютьюбе.

Максимальное наказание по статье об оскорблении чувств верующих составляет год лишения свободы.