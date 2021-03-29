Жителя Подмосковья обвинили в покушении на убийство. По версии СК, он заставлял детей свешиваться вниз головой с крыш домов

Суд в Москве арестовал 32-летнего жителя Московской области Никиту Лебедева, который, по версии следствия, «манипулировал сознанием подростка, подвергая его жизнь опасности». Ему предъявили обвинения в покушении на убийство, сообщает управление Следственного комитета по Москве.

Следователи считают, что не позднее января 2015 года Лебедев с разных аккаунтов в соцсетях в личных и групповых чатах «призывал детей участвовать в распространенной среди молодежи субкультуре „руфинг“», обещая им денежное вознаграждение. По его указаниям, сказано в сообщении СК, дети вели онлайн-трансляции и фотографировали, как свешивались вниз головой с большой высоты.

Следователи не уточнили, сколько подростков совершали опасные действия под руководством Лебедева. В рамках уголовного дела допросили более 300 свидетелей.