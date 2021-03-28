В Мурманской области 11 тысяч человек остались без воды и тепла из-за аварии в бывшем старейшем цехе «Норникеля». Его закрыли три месяца назад

Поселок Никель в Мурманской области полностью остался без тепла, а также холодной и горячей воды из-за аварии в цехе, который принадлежит «Норильскому никелю».

Как сообщило региональное управление МЧС, на территории цеха обрушилась 10-метровая эстакада, по которой проходил трубопровод, снабжавший поселок водой. Из-за этого водо- и теплоснабжение отключилось в 135 многоквартирных домах, а также в больнице, школах и детских садах.

Через несколько часов отопление домов было восстановлено, водоснабжение планируется восстановить до конца дня.

Плавильный цех в поселке Никель был закрыт в декабре 2020 года — до этого он был самым старым производством «Норильского никеля». Официально это произошло в рамках комплексной программы компании по закрытию неэкологичных производств. При этом, как отмечает «МБХ медиа», многие эксперты высказывали мнение, что одна из причин закрытия — ветхость цеха, построенного в 1938 году и требовавшего реконструкции.