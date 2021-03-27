Сборная России по футболу обыграла Словению в отборочном матче на ЧМ. Оба гола забил Дзюба

Сборная России по футболу обыграла команду Словении в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче на 26-й минуте открыл капитан российской сборной Артем Дзюба. на 35-й минуте российский нападающий оформил дубль. У словенцев отличился Йосип Иличич, забивший на 36-й минуте.

Это вторая победа российской команды в отборочном турнире на ЧМ. 24 марта сборная России обыграла команду Мальты со счетом 3:1 в гостевом матче.

30 марта сборная России в рамках турнира встретится с командой Словакии.

Артем Дзюба с ноября 2020 года и до встречи с Мальтой 24 марта не участвовал в матчах российской сборной. Его временно отстранили после того, как в интернете опубликовали интимное видео с участием Дзюбы, на котором он мастурбировал. О возвращении Дзюбы в команду в начале марта сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.