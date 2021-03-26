Любови Соболь разрешили под домашним арестом ходить в храм и водить ребенка в школу

Соратнице оппозиционера Алексея Навального, продюсеру ютьюб-канала «Навальный Live» Любови Соболь, которая находится под домашним арестом по , разрешили посещать храм и водить ребенка в школу. Об этом говорится в посте, который опубликован в инстаграме Соболь.

Мы рады, что Любовь и ее адвокат Владимир Воронин добились права водить Мирославу, ребенка Любови, в школу и забирать ее из школы, а также посещать храм. Два месяца подряд Любовь ограничивали в этом, следователи давали отказ на письменные ходатайства. На этой неделе ходатайство Любови Соболь было частично удовлетворено.

При этом следователь не позволил Соболь выходить на дневные прогулки возле дома и пользоваться интернетом. В инстаграме Соболь сказано, что она просила о возможности заходить на сайты госорганов, чтобы оплатить штрафы, назначенные ей из-за зимних акций в поддержку Навального.

Любовь Соболь поместили под домашний арест по «санитарному делу» 29 января. 19 марта суд продлил меру пресечения до 23 июня.

За два дня до заседания суда адвокат Соболь Владимир Воронин допустил, что в случае продления домашнего ареста его клиентка не будет соблюдать «эту бредовую меру пресечения до самого конца».

21 марта Соболь посетила храм, нарушив условия домашнего ареста. Воронин сказал, что за это ее могут перевести в СИЗО, хотя вменяемая ей статья не подразумевает такой меры пресечения.