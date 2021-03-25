В нескольких районах Новосибирска ввели режим ЧС из-за снега

В нескольких районах Новосибирска, которые находятся в зоне возможного подтопления из-за таяния снега, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как объяснил мэр города Анатолий Локоть, это сделано для того, чтобы иметь возможность вне конкурсных процедур оперативно расходовать средства резервного фонда на ликвидацию опасности подтопления.

Ранее власти Новосибирска сообщали, что в зоне возможного подтопления в городе находятся около 200 жилых домов.

В 2021 году в Сибири ожидается более высокий паводок, чем обычно — из-за того, что почва промерзла сильнее нормы, а также из-за большого количества снега, выпавшего осенью и зимой.

По оценкам МЧС, весной 2021 года в зону затопления во время паводков в Сибири могут попасть более 700 населенных пунктов с суммарным населением около 180 тысяч человек.