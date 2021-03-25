Центробанк займется сбором монет у населения, чтобы возвращать «мелочь» в оборот

Банк России объявил о запуске пилотного проекта по сбору монет у населения, чтобы вернуть их в оборот. Об этом говорится в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы», опубликованных на сайте Центробанка, пишет РБК.

В рамках проекта в «регионе, характеризующемся низким возвратом монет из обращения», планируется установить специальные устройства для сбора металлических денег.

«Места установки и количество оборудования будут определены по результатам формирования детальных требований к проведению пилота», — сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

Банк России отмечает, что производство монет высокозатратное, а возврат их в оборот в 2020 году на фоне пандемии значительно снизился. Если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году — лишь 46%, заявил регулятор.

В 2020 году в обращение выпущено более 1,3 миллиарда монет, то есть по девять монет на каждого жителя России, сообщается в опубликованных ЦБ документах.

Центробанк, как сообщалось, в 2018 году перестал выпускать монеты номиналом менее 1 рубля — 1, 5, 10 и 50 копеек. Регулятор счел, что имеющихся в обороте монет достаточно для обеспечения потребности населения, а себестоимость их выпуска значительно больше, чем номинал.