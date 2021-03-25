Депутаты Тимирязевского муниципального округа проголосовали за лишение Юлии Галяминой полномочий

Совет депутатов Тимирязевского муниципального округа Москвы проголосовал за лишение полномочий депутата Юлии Галяминой, приговоренной к двум годам условно по «дадинской статье».

За лишение Галяминой полномочий проголосовали восемь депутатов, сообщает «Медиазона», четыре были против, а один воздержался.

В декабре 2020 года Тверской суд Москвы признал Галямину виновной в неоднократном нарушении правил митингов и пикетов. Дело в отношении Галяминой возбудили после того, как муниципальный депутат опубликовала в соцсетях лозунги с призывом выйти на акцию против поправок к Конституции РФ. 11 марта Мосгорсуд признал обвинительный приговор Галяминой законным.