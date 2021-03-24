Правоцентристская партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху вместе с партнерами по коалиции лидирует на состоявшихся накануне выборах в Кнессет — парламент Израиля. Об этом сообщает Haaretz.

После подсчета 70% голосов блок Нетаниягу получает 61 из 120 мест в Кнессете. Противники премьер-министра, по предварительным данным, могут рассчитывать на 59 мест.

Нетаниягу уже поблагодарил жителей Израиля за победу на выборах. «Граждане Израиля — спасибо! Вы подарили огромную победу правым и „Ликуду“ под моим руководством», — написал он в твиттере.

Если Нетаниягу выиграет выборы, то получит возможность сформировать правительство в седьмой раз за свою 30-летнюю политическую карьеру, пишет The Jerusalem Post.

Выборы в Кнессет 23 марта стали четвертыми за последние два года парламентскими выборами в Израиле. После первых и вторых выборов ни одна партия не получила большинства голосов, коалицию сформировать также не удалось.

После третьих выборов «Ликуд» сформировала коалицию со своим главным политическим соперником — левоцентристской партией «Кахоль-Лаван» Бени Ганца. Нетаниягу и Ганц договорились сменять друг друга на посту премьер-министра. Но позднее эта коалиция также распалась.