Мэра Майкопа задержали по делу о вымогательстве. По версии СК, он угрожал фермеру убийством, требуя обменяться землей

Следственный комитет возбудил в отношении главы администрации Майкопа уголовное дело по о вымогательстве. Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения, сообщает управление СК по Адыгее.

По версии следствия, в мае 2018 года, спустя три месяца после избрания мэром Майкопа, Андрей Гетманов пригласил к себе фермера, имя которого не приводится, и предложил ему обменяться земельными участками. Тот от предложения отказался, поскольку участки разные, а их стоимость отличается на пять миллионов рублей. После этого, как отмечает СК, глава Майкопа стал угрожать фермеру, в том числе убийством, и в итоге тот согласился на обмен.

Уголовное дело о вымогательстве возбудили по материалам, поступившим из ФСБ, сказано в сообщении следствия.

После задержания «Единая Россия» приостановила членство Андрея Гетманова в партии.

В пресс-службе мэрии Майкопа от комментариев отказались, пишет «Коммерсант».