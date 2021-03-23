В Госдуме составили новую методичку по написанию законов. Их хотят сделать более простыми и понятными

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству представил новую редакцию методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов, пишет «Коммерсант».

Этот документ не обновлялся с 2003 года. По словам главы комитета Павла Крашенинникова, методичка формально носит рекомендательный характер, но ее выполнения будут требовать в государственно-правовом управлении президента, аппарате правительства и Госдуме, откуда идет основной массив законопроектов.

Согласно новым рекомендациям, авторам предлагают не давать законопроектам слишком сложных и запутанных названий. «Наименование должно быть точным, четким и отражать предмет правового регулирования с тем расчетом, чтобы исполнители могли по наименованию законодательного акта определить его основное содержание, легко запомнить, при необходимости быстро отыскать. Законодательные акты со сложными и неоправданно длинными наименованиями загромождают законодательство, затрудняют систематизацию и понимание законодательных актов», — заявил Крашенинников.

Также авторам рекомендовано не писать примечания к законопроектам, а отражать смысл предлагаемых изменений в самой статье. А в тексте лучше не допускать уточняющих оборотов, например, «в части…», «в связи…», в том числе заключенных в скобки.

Еще одна рекомендация предусматривает для единообразия сквозную нумерацию статей законопроекта.