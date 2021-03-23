В Госдуме предложили давать до 12 лет колонии за насилие и угрозы со стороны коллекторов

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в нижнюю палату парламента законопроект о лишении свободы за насилие и угрозы со стороны коллекторов. Первым об этом сообщил ТАСС.

Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 172.4 «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

За возврат просроченной задолженности, сопряженный с применением или угрозой применения насилия, повреждением или угрозой повреждения имущества, распространением заведомо ложных сведений предлагается давать до пяти лет лишения свободы. За те же действия, совершенные организованной группой, — до 12 лет лишения свободы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что количество жалоб на действия коллекторов растет: в 2018 году Федеральная служба судебных приставов направила в органы внутренних дел 1506 таких обращений, за 11 месяцев 2019 года их было уже 1849.

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